صناعة التصنيع في الصين تتحسن وسط الصعوبات في سوق العقارات

(MENAFN
) في تطور مهم، سجّل قطاع التصنيع في الصين نمواً في شهر مارس للمرة الأولى خلال نصف عام، مما يُقدم بصيصاً من الأمل لصانعي السياسات الذين يتصدّون للمشاكل الدائمة الناجمة عن أزمة العقارات، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.8 في مارس، مسجلاً زيادة ملحوظة عن الرقم البالغ 49.1 في فبراير، وبتجاوزه الحاجز الحرج للرقم 50 الذي يفصل بين التوسّع والانكماش، فقد تجاوز هذا الارتفاع التوقعات المتوسّطة المقدّرة عند 49.9 في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
ورغم أن معدل النمو يظل متواضعاً، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس تعتبر الأعلى منذ نفس الشهر من العام الماضي، ويعكس هذا الارتفاع الزخم الأولي الذي بدأ يتلاشى من تخفيف الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ويعزو المحللون هذا الزيادة في النشاط التصنيعي إلى تحسّنات في الديناميات الداخلية للعرض والطلب، بالإضافة إلى استعادة تدريجية للثقة بين أصحاب المنازل والشركات، وفي الوقت نفسه، يلاحظ زيادة واضحة في الاستهلاك والاستثمار، مشيرين إلى التفاؤل المتحفظ في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كذلك من الجدير بالذكر، أن آخر الأرقام المتعلقة بالطلبات الجديدة للتصدير تُقدّم بصيصاً من الأمل، ممثلة انحرافاً كبيراً عن هبوط استمر لمدة أحد عشر شهراً، ومع ذلك، يُشير إلى أن مستويات التوظيف ضمن قطاع التصنيع استمرت في الانخفاض، على الرغم من بطء وتيرة الانخفاض، وعلى الرغم من ذلك، يُظهر الاتجاه الإيجابي العام الملاحظ عبر مؤشرات مختلفة تحسّناً تدريجياً في المشهد الاقتصادي والنشاط.
في حين دفعت هذه التطورات الشجاعة دفعت إلى مراجعة توقعاتهم بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم باتجاه الارتفاع، وتوضح الصمود الذي أظهره قطاع التصنيع في الصين رغم التحديات الاقتصادية العريضة خطوة متحفظة نحو التطبيع والانتعاش، وفي حين تبقى التحديات قائمة، إلا أن استعادة التدريجية للثقة والنشاط الاقتصادي تُقدّم بصيصاً من الأمل لآفاق الصين الاقتصادية في الأشهر القادمة.
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