شركة أكوا باور تستعد لتحقيق نتائج مالية مميزة بعد توقعات النصف الأول من عام 2026

(MENAFN
) توقعت شركة أكوا باور أن تظهر الآثار المالية لعمليات المشروع بعد النصف الأول من عام 2026، حيث تتوقع الشركة التكيف مع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مع تقدمه في مراحله التنموية، ويؤكد النهج النشط للشركة التفاني الثابت لتقديم حلول طاقة مستدامة واقتصادياً، مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة المتطورة.
كما يبرز الأداء المالي القوي لشركة أكوا باور، المميز بارتفاع أرباحها بنسبة 7.9 في المئة في العام الماضي، قدرتها على التكيف والصمود في التعامل مع ديناميات السوق المتغيرة بسرعة، وبتحقيق عائدات تصل إلى نحو 6.1 مليار ريال في عام 2023، مع نمو سنوي بنسبة 15.5 في المئة، يرجع نجاح الشركة إلى التوجيه الاستراتيجي للمشاريع الجارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة الناجحة لأعمال التطوير والبناء.
كذلك يمثل الاتفاق البارز في أوزبكستان خطوة استراتيجية لشركة أكوا باور، مما يعزز موقعها كرائدة في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، ومن خلال استغلال خبرتها وحلولها المبتكرة، فإن شركة أكوا باور مستعدة لدفع التنمية المستدامة والمساهمة في الانتقال نحو مشهد طاقة أكثر خضرة ومتانة، سواء على الصعيدين المحلي والدولي.
MENAFN01042024000045015682ID1108042659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.