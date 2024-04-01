أسعار الذهب تصل إلى مستويات قياسية مع تكهنات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الاثنين بتاريخ 4 ابريل، بفعل علامات تقليل التضخم فيالولايات المتحدة في فبراير، مما دفع التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن البيانات الأخيرة للتضخم متماشية مع أهداف البنك المركزي، مما يعزز توقعات السوق بخفض الفائدة المحتملة.
كما بناءً على أداة فيد ووتش من مجموعة "سب إم إي"، يتوقع التجار بشكل كبير احتمالية بلغت 69 في المئة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ، ويدعم هذا التوقع الاعتقاد السائد بأن خفض أسعار الفائدة سيزيد من جاذبية استثمارات الذهب. ، ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.33 في المئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، عند الساعة 4:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، مع تسجيل ذروة سابقة بلغت 2,265.73 دولار للأونصة خلال الجلسة.
كذلك شهدت عقود الذهب الأمريكية زيادة ملحوظة بنسبة 1.98 في المئة، لتصل إلى 2,282.55 دولار للأونصة، وسجلت ذروة قياسية بلغت 2,286.35 دولار للأونصة في وقت سابق خلال جلسة التداول، وساهم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة مقابل سلة من العملات المنافسة في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات البديلة، وهذا الانخفاض في قيمة الدولار يعزز الجاذبية النسبية للاستثمارات في الذهب، مما يزيد من الطلب على المعدن الثمين.
في حين شهدت المعادن الثمينة الأخرى أيضًا مكاسب، حيث ارتفعت الفضة بمقدار واحد في المئة في المعاملات الفورية لتصل إلى 25.22 دولار للأونصة، ويسلط هذا الاتجاه العام الصاعد في أسعار المعادن الثمينة الضوء على الاستيعاب السائد للسوق للأصول البديلة في ظل توقعات بتغيرات في السياسة النقدية وديناميات العملة.
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