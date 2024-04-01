قطاع التصنيع في الصين يظهر قوة مع تحسن مؤشر النشاط

(MENAFN
) الإحصاءات الأخيرة من القطاع الصناعي في الصين تشير إلى تحسن كبير في الاستقرار، خاصة في قطاع التصنيع، وشهد شهر مارس ارتفاعا ملحوظا في مؤشر إدارة المشتريات في التصنيع بمؤسسة "كايشن"، حيث بلغ 51.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام. هذا الارتفاع يمثل تحسنا ملموسا عن الرقم الذي سجلته شهر فبراير والذي بلغ 50.9 نقطة، ويتوافق تقريبا مع توقعات السوق القريبة من العلامة 51.
كما يعكس مؤشر ادارة المشتريات التوسع، بتجاوز الحد الحرج للنقاط 50، مقارنة بالشهر السابق، ويعكس ارتفاع المؤشر الاتجاه الإيجابي لقطاع التصنيع في الصين، وتؤكد هذه الزيادة على قدرة الصناعة على التحمل، كما أظهرت بيانات المؤشر الرسمية، التي أظهرت أيضا توسعا لأول مرة منذ سبتمبر، ويأتي هذا النمو وسط الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كذلك يميل مؤشر إدارة المشتريات في التصنيع بمؤسسة "كايشن"، الذي يركز على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، إلى أن يكون أكثر تفاؤلا من القراءات الرسمية، وتبرز هذه الفارق القوة الكامنة في القطاع، خاصة بين الشركات الصغيرة في سوق التصدير، وتخفف الأداء القوي لقطاع التصنيع في الصين في بداية العام الضغط عن صانعي السياسات، مما قد يقلل من الحاجة إلى تدابير التحفيز الإضافية التي تم تنفيذها في نهاية العام الماضي، وهذه النهضة تبشر بالخير للاقتصاد بشكل عام، وتقدم أملا في استمرار الاستقرار والنمو في الأشهر القادمة.
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