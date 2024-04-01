زين تجدد دعمها لحملة نحو الحياة لعلاج مرضى السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت شركة زين الأردن دعمها للحملة السنوية "نحو الحياة"، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك، وتهدف إلى جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وغير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج.



وقدّمت شركة زين هذا العام دعماً للحملة بقيمة 50,000 خمسون ألف دينار أردني، ليصل مجموع ما تبرّعت به شركة زين الأردن حتى الآن إلى ما يُقارب 2.5 مليون دينار أردني، حيث يندرج الدعم في إطار برامج ومُبادرات زين المُستدامة تجاه القِطاع الصحي الأردني، واستكمالاً للشراكة المُمتدة التي تجمع الشركة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حيث تعُّد أحد أكبر داعمي المؤسسة -إذ تم تصنيف شركة زين كـ "متبرّع متميز" من قِبل المؤسسة منذ عدّة أعوام-، إلى جانب مساهمات الشركة في مُساندة جهود المؤسسة لتمكين المرضى غير المُقتدرين من مواصلة رحلة العلاج وإنقاذهم من المرض ورفع المعاناة عنهم والوقوف بجانبهم لتخطي هذه المرحلة في حياتهم.



وسيتسنى للأفراد الراغبين بالتبرّع لصالح الحملة بدينار واحد، إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة "حياة" للرقم 97070 ، فيما سيتسنى للراغبين بالتبرّع بخمسة دنانير إرسال كلمة "حياة" إلى الرقم 97075، حيث ستستمر الحملة لغاية شهر كانون الأول من العام الحالي.