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خبيرة توضح سبب خسارة الحزب الحاكم التركي في انتخابات رؤساء البلديات

4/1/2024 3:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت الخبيرة الاقتصادية التركية سيلفا ديميرالب أن سبب فشل الائتلاف الحاكم في انتخابات رؤساء البلديات التركية هو الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي دفعت فاتورتها الحكومة.
وجرى التصويت في انتخابات البلديات في تركيا يوم أمس الأحد، ووفقا للبيانات الأولية، احتفظ رؤساء بلديات المعارضة في المدن الكبرى (أنقرة واسطنبول وإزمير) بمناصبهم، وتخطى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وقالت ديميرالب: "يمكن تفسير نتائج الانتخابات على أنها نتائج مؤجلة للأزمة الاقتصادية الحادة التي اندلعت قبل مايو 2023، قبل الانتخابات تم تغطية النفقات على أساس "الاقتراض من المستقبل"، رد الفعل الانتخابي على ذلك، بطبيعة الحال، لم يكن إيجابيا للغاية".
ووفقا لها، فإن عواقب الأزمة ستظهر متأخرة، وخاصة في فترة ما بعد الانتخابات، وسترى تركيا ما يعنيه التقشف.
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنقرة وإسطنبول، وحصل خزب يافاس على نسبة 58.6% من الأصوات مقارنة ب 33.5% لخصمه من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، بعد فرز 46.4% من صناديق الاقتراع المفتوحة.

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