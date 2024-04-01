تعرف على مسار الكسوف الشمسي الكلي في 8 أبريل

MENAFN - Al Wakeel News)سيمر كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة في 8 أبريل، مما يمنح أكثر من 30 مليون شخص ممن يعيشون في مسار الكسوف فرصة نادرة لمشاهدة القمر وهو يحجب الشمس.



ولرؤية الكسوف الكلي، أي اللحظة التي يحجب فيها القمر الشمس بالكامل، يجب أن تكون في المكان وفي الوقت المناسبين تمامًا.



ولضمان ذلك، أعدت ناسا خريطة تفصيلية توضح المسار الكامل لكسوف الشمس الكلي في 8 أبريل.



كم من الوقت يستمر الحدث؟

تشير الخطوط البيضاء على خريطة ناسا، التي تمتد على طول مسار الكسوف الكلي، إلى المدة التي سيستمر فيها الكسوف على طول هذه الخطوط. وتوضح الخطوط الخارجية على طول المسار الأماكن التي سيستمر فيها الكسوف لمدة دقيقة أو دقيقتين، وفي الخطوط الأكثر داخلية، سوف يستمر بين 3 و4 دقائق.



ماذا تعني الخطوط الأرجوانية والصفراء على الخريطة؟

تظهر الخطوط الأرجوانية والصفراء عبر الخريطة الأماكن التي يمكنك فيها رؤية كسوف جزئي خارج مسارات الظل الكامل للقمر.



سيكون ولاية تكساس المكان الأفضل لمشاهدة الكسوف، حيث سيبدأ بالقرب من سان أنطونيو وأوستن ودالاس.



ثم سيلقي الكسوف بظلاله على منطقة أوزاركس في أركنساس وجنوب شرق ولاية ميسوري.



يمكن للسكان في الغرب الأوسط التوجه إلى جنوب إلينوي، أو إنديانابوليس، أو كليفلاند لمتابعة الكسوف الكلي.



ويمكن لجزء كبير من الشمال الشرقي متابعة الكسوف عن طريق التوجه إلى شمال ولاية نيويورك، حيث تقع شلالات نياجرا وبافالو وسيراكيوز جميعها في طريق الكسوف الكلي.



وستكون الفرصة الأخيرة للجميع لرؤية كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة المتجاورة في شمال فيرمونت ونيو هامبشاير وماين وقت متأخر بعد الظهر، قبل الانتظار لمدة 20 عامًا أخرى لمشاهدة كسوف مماثل.



وبغض النظر عن مكان تواجدك، لا تنس نظارات الكسوف لحماية عينيك من التلف الدائم.



وعادة ما تكون نظارات الكسوف أغمق بآلاف المرات من النظارات الشمسية العادية، ويجب أن تمتثل للمعيار الدولي ISO 12312-2.



ولا ينبغي النظر إلى الشمس من خلال الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أيضًا، لأن ذلك سيقوم بتركيز أشعة الشمس بشكل يؤذي عينيك، ما لم تكن قد قمت بتأمين مرشح خاص للطاقة الشمسية.



وفقط في لحظة الكسوف الكلي يمكنك إزالة نظارات الكسوف الخاصة بك ومشاهدة الحدث بأمان لبعض الوقت.



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