استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت غالبية أسعار وأصناف الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين.
وفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- التي صدرت عن سوق الخضار المركزي، فإن سعر البندورة يتراوح بين 7 و 15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و 50 قرشًا للكيلو، والثوم الأخضر بين 50 و 80 قرشًا للكيلو.
وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة اليوم 4318.479 طنًا.
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