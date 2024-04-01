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استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

4/1/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت غالبية أسعار وأصناف الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين.

وفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- التي صدرت عن سوق الخضار المركزي، فإن سعر البندورة يتراوح بين 7 و 15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و 50 قرشًا للكيلو، والثوم الأخضر بين 50 و 80 قرشًا للكيلو.


وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة اليوم 4318.479 طنًا.




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