MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الضباط الأوكرانيين يعانون نقص المجندين الجدد ومتوسط أعمارهم الكبير وإحباط المجندين المسبق، بعد الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.

وقالت: "يشكو قادة الألوية من أن المجندين الجدد غالبا ما يكونون كبارا في السن للقتال، ويعانون حالات صحة مختلفة ومحبطون مسبقا".

ونقلت عن أحد الضباط أنه بين 200 مجندي أعرب 25 جنديا فقط عن رغبتهم في القتال.

وأشارت إلى أن العديد من الوحدات مضطرة للجوء إلى الحيل لإقناع "المتحمسين" بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة" في ساحات المعركة.

وتسري مفعول الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة في البلاد.

وفي أكتوبر 2023 ذكرت مجلة "تايم" أن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.