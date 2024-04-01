الإعلام العبري يكشف تكلفة حماية نجل نتنياهو شهريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 أن نجل نتنياهو، يائير، يتمتع بحماية أمنية مكلفة في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يحق له الحصول عليها. مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل.



وأضافت إن تأمين إقامة يائير نتنياهو (نجل نتنياهو) في مجمع سكني فخم بميامي، فلوريدا، مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الشاباك، يكلف الدولة ما يقدر بنحو 200,000 شيكل (55 ألف دولار) شهريا، وكلّف 680 ألف دولار حتى الآن، وفق التقرير.



ووفقا للتقرير، فإنه من غير المسبوق أيضا أن يحصل ابن رئيس الوزراء البالغ الذي يعيش في الخارج على حراسة أمنية من الشاباك على مدار الساعة.



وكان يائير غادر إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف عملياتها العسكرية، وقيل إن يائير نتنياهو، الذي كان آنذاك محرضا يمينيا غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، أثر على قرار والده بإقالة الوزير.

