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السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق المدينة الطبية

4/1/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعطلت مركبة داخل نفق المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب صباح اليوم الاثنين وفق إدارة السير.


وقالت السير في بيان لها إن التعطل أدى إلى أزمة سير، مؤكدة أن كوادرها في الموقع لسحب الأثر المروري .


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