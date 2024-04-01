السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق المدينة الطبية

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق المدينة الطبية
التاريخ
4/1/2024 3:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعطلت مركبة داخل نفق المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب صباح اليوم الاثنين وفق إدارة السير.
وقالت السير في بيان لها إن التعطل أدى إلى أزمة سير، مؤكدة أن كوادرها في الموقع لسحب الأثر المروري .
MENAFN01042024000208011052ID1108042569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.