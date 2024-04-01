في اليوم الـ178 للحرب على غزة... الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفا وراءه دمارا هائلا

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ178 للحرب على غزة، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فجر اليوم الإثنين، بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.
وقالت وسائل إعلام إن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، مشيرة إلى أن الآليات المنسحبة كانت تطلق النيران بكثافة وعشوائية أثناء انسحابها.
وأكدت مصادر صحفية أنه تم انتشال جثامين عشرات الشهداء من محيط المجمع.
وحذرت لجان الطوارئ في غزة المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط المستشفى، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات.
وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق القوات الإسرائيلية لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.
وأوضحوا أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.
كما أحرقت القوات الإسرائيلية مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، فإن المستشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة ويصعب استئناف العمل خلال الفترة الحالية.
وذكرت المصادر أن الجيش دمع جميع الأجهزة الطبية في المجمع وغرف العمليات والعناية المكثفة.
وفي السياق، قال الشهود إنه تم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي، وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحوا أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها الفلسطينيون في مجمع الشفاء الطبي، وأخرج جثامين الشهداء منها، وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقبل 14 يوما اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غرة قبل يومين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب على مدار 13 يوماً من اقتحام مجمع الشفاء الطبي جرائم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلاً وقتل أكثر من 400 فلسطيني وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع.
وطالب المكتب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية ((بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي)).
يتبع...
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