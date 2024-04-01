في اليوم الـ178 للحرب على غزة... الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفا وراءه دمارا هائلا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ178 للحرب على غزة، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فجر اليوم الإثنين، بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، مشيرة إلى أن الآليات المنسحبة كانت تطلق النيران بكثافة وعشوائية أثناء انسحابها.

وأكدت مصادر صحفية أنه تم انتشال جثامين عشرات الشهداء من محيط المجمع.

وحذرت لجان الطوارئ في غزة المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط المستشفى، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات.

وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق القوات الإسرائيلية لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأوضحوا أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.

كما أحرقت القوات الإسرائيلية مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.

ووفق مصادر طبية فلسطينية، فإن المستشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة ويصعب استئناف العمل خلال الفترة الحالية.

وذكرت المصادر أن الجيش دمع جميع الأجهزة الطبية في المجمع وغرف العمليات والعناية المكثفة.

وفي السياق، قال الشهود إنه تم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي، وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.

وأوضحوا أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها الفلسطينيون في مجمع الشفاء الطبي، وأخرج جثامين الشهداء منها، وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.

وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.

وقبل 14 يوما اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غرة قبل يومين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب على مدار 13 يوماً من اقتحام مجمع الشفاء الطبي جرائم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلاً وقتل أكثر من 400 فلسطيني وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع.

وطالب المكتب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية ((بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي)).

يتبع...



