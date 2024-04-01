جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في الكتيبة 77 جنوبي غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في الكتيبة 77 خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 600 منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الرقيب أول نداف كوهين (20 عاما) من مدينة حيفا، ومقاتل في الكتيبة (77)

في تشكيل "سار ميجولان"، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد مقتل الرائد سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية يوم الجمعة الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.