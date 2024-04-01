أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت اليوم بخصوص رفح

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا عبر الإنترنت، اليوم الإثنين، لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس جو بايدن البديلة للغزو العسكري الإسرائيلي لرفح، حسبما ذكر موقع“أكسيوس” نقلا عن أربعة من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

وأشار أكسيوس إلى أن اللقاء، الذي كان من المفترض أن يُعقد الأسبوع الماضي، قد أصبح

قضية خلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس بايدن.

وقد أعلن نتنياهو أنه ألغى الاجتماع احتجاجًا بعد امتناع الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبعد يوم واحد، أرسل نتنياهو

رسائل هادئة إلى البيت الأبيض يطلب فيها إعادة الجدولة. وبعد أن أعلن البيت الأبيض طلب نتنياهو نفى الأخير أن يذهب مثل هذا الوفد إلى البيت الأبيض.

وقالت إدارة بايدن إن العملية في رفح، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني ، يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وبحسب ما ورد،

أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أقرب المقربين لنتنياهو، نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه يحتاج إلى إرسال الوفد إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من تصعيد التوترات مع بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ عقد اجتماع عبر الإنترنت هو وسيلة لنتنياهو“لحفظ ماء الوجه” وإجراء نقاش مع البيت الأبيض حول رفح دون إرسال وفد إلى واشنطن.

سيتم عقد الاجتماع عبر مكالمة فيديو جماعية آمنة، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع أكسيوس.

ومن المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، الذي يشارك فيه ممثلون عن البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأمريكية.

ومن المقرر أن يقود ديرمر ومستشار الأمن القومي لنتنياهو تساحي هنغبي المحادثات من الجانب الإسرائيلي بمشاركة كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الإسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه من المقرر عقد اجتماع ثان شخصيا في الأسبوع المقبل.

ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

وبدوره، قال نتنياهو في مؤتمر صحافي الأحد“لقد وافقت على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح. والجيش الإسرائيلي مستعد لإجلاء السكان المدنيين ولتقديم المساعدة الإنسانية”.

وكانت هذه هي المرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين التي يقول فيها نتنياهو إنه وافق على الخطط.

وأضاف نتنياهو أن اجتياح رفح هو الشيء الصحيح على الصعيدين العملياتي والدولي.

وأضاف“سيستغرق ذلك وقتا لكنه سيتم. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك لسبب واحد بسيط: لا نصر دون دخول رفح ولا نصر دون القضاء على كتائب حماس هناك” .

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحافي إنه لم يوافق بعد على مغادرة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث قضية رفح، وأضاف أن إسرائيل“ستجد طريقة لمناقشة هذا الأمر” مع إدارة بايدن.



