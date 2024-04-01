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قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

4/1/2024 3:09:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية صباح اليوم.

وأطلق الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب خلال الليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد أعلن الأول تنفيذ 8 عمليات استهدفت مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.


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