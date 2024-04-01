قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية صباح اليوم.
وأطلق الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب خلال الليلة الماضية.
يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد أعلن الأول تنفيذ 8 عمليات استهدفت مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.
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