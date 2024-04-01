إيرادات الغاز الروسي المباع بالروبل سجلت 2.3 تريليون روبل

(MENAFN
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أفادت بيانات "يوروستات" بأن إيرادات روسيا من مبيعات الغاز بالروبل الروسي للدول غير الصديقة بلغت 2.3 تريليون روبل، بواقع 31 مليار يورو.
وحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات "يوروستات"، بلغت إيرادات روسيا من بيع الغاز للاتحاد الأوروبي بالروبل بين أبريل 2022 وحتى يناير الماضي 31 مليار يورو. وأكبر مشتري غاز في الاتحاد الأوروبي حسب البيانات المتوفرة كانت المجر (769 مليار روبل) وإيطاليا (655 مليارا) واليونان (328 مليارا) وسلوفاكيا (310 مليارات روبل)، بينما لا يكشف بعض كبار المستوردين عن إحصاءات استيراد الغاز، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.
في مارس 2022، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والبنك المركزي وشركة "غازبروم" ببيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة بالروبل الروسي حصرًا، مما أدى إلى إحباط هجمة الغرب على الروبل وعزز قيمته واستقراره.
RT
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