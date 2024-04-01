إيرادات الغاز الروسي المباع بالروبل سجلت 2.3 تريليون روبل

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت بيانات "يوروستات" بأن إيرادات روسيا من مبيعات الغاز بالروبل الروسي للدول غير الصديقة بلغت 2.3 تريليون روبل، بواقع 31 مليار يورو.



وحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات "يوروستات"، بلغت إيرادات روسيا من بيع الغاز للاتحاد الأوروبي بالروبل بين أبريل 2022 وحتى يناير الماضي 31 مليار يورو. وأكبر مشتري غاز في الاتحاد الأوروبي حسب البيانات المتوفرة كانت المجر (769 مليار روبل) وإيطاليا (655 مليارا) واليونان (328 مليارا) وسلوفاكيا (310 مليارات روبل)، بينما لا يكشف بعض كبار المستوردين عن إحصاءات استيراد الغاز، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.



في مارس 2022، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والبنك المركزي وشركة "غازبروم" ببيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة بالروبل الروسي حصرًا، مما أدى إلى إحباط هجمة الغرب على الروبل وعزز قيمته واستقراره.

RT

