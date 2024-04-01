الأمم الجنوبية الأفريقية تتحدى تصاعد الأزمة الإنسانية بسبب الجفاف

(MENAFN
) هجوم الظروف الجوية الشديدة المتواصلة قد أسفر عن غرق الملايين في جوف الجوع الشديد عبر البلدان في جنوب إفريقيا، وهذه التحديات البيئية المتكررة، التي يعترف بها علماء البيئة بشكل متزايد كنتيجة لتغير المناخ، تفرض عبئاً كبيراً على سكان المنطقة، خاصة على الفقراء والمهمشين.
كما لم يمض وقت طويل، حتى واجهت المنطقة عواصف استوائية شديدة وفيضانات مدمرة، مما أدى إلى إعلان حالات الكوارث الوطنية في زامبيا ومالاوي، زيمبابوي، التي تواجه تحديات مماثلة، على وشك اتخاذ إجراءات مماثلة، وفي ريف زيمبابوي، قدمت جهود الإغاثة مؤخرًا مساعدة لحوالي 2،000 فرد في مركز توزيع الطعام، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة في المنطقة.
كذلك تشعر المنطقة بحجم الأزمة في جميع أنحائها، حيث يعاني ما يقرب من 20 مليون شخص من العوز الغذائي الشديد، وبشكل مقلق، يواجه العديد منهم خطر عدم الحصول على المساعدة الأساسية، ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تواجه مالاوي أزمة إنسانية هائلة، حيث يحتاج حوالي 9 مليون شخص، نصفهم أطفال، إلى مساعدة عاجلة، وفي هذه الأثناء، في زامبيا، تأثر أكثر من 6 ملايين شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل، بشكل خطير بسبب الجفاف، مما يؤكد على الحاجة الملحة لجهود الإغاثة.
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