كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على أرخص الرحلات الجوية؟

تعد كاياك أحدث شركة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة لجعل تخطيط العطلات أسهل، وأدخلت آلية جديدة مستندة إلى "تشات جي بي تي" للعثور على أرخص رحلات الطيران الممكنة.

ويقول محرك بحث السفريات إن أي شخص عثر على رحلة طيران عبر الإنترنت يمكنه استخدام آليتها الجديدة التي تسمى "برايس تشيك" (التحقق من الأسعار) بسرعة لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أرخص لهذا المسار قبل الحجز.

وتقوم العملية على التقاط صورة شاشة للموقع الذي عثرت عليه على رحلة الطيران وتحميلها إلى تطبيق كاياك -مثلما تحمل وتشارك الصور على واتس آب أو أي تطبيق محادثة آخر. ويمكن فعل هذا بنقرات بسيطة على الشاشة.

ويعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بالبرنامج، والذي يعتمد على "تشات جي بي تي"، على ترشيح البيانات ذات الصلة من صورة الشاشة التي يستخدمها كاياك للبحث عن أرخص البدائل الممكنة من أجل الرحلة المطلوبة عبر كل الشركات.

يشار إلى أن كاياك ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للسفر، حيث كشفت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن روبوت للدردشة يسمى "سما" لديه صورة رمزية في شكل مضيفة طيران.

وتجيب سما على الأسئلة المنطوقة أو المكتوبة بشأن خدمات شركة الطيران. ويمكن فتح الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر موقع الشركة أو تطبيقها على المحمول.



ويعتقد باحثو السياحة أن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دورا مهما على نحو متزايد في كل مجالات صناعة السفر، سيما في اقتراح عطلات ملائمة والعثور عليها، وهو نظام تكون فيه الآلات المدربة أسرع من الإنسان.



ويعتقد خبراء الصناعة أنه سوف يتسنى لأي شخص في المستقبل إبلاغ الذكاء الاصطناعي عن الأشياء المهمة له عند السفر والمبلغ الذي يريد انفاقه، وسوف يقدم الذكاء الاصطناعي عروضا ملائمة قد لا تكون ظهرت على رادار الشخص.



