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عدد العاملين فوق الـ 50 عاماً يسجل رقماً قياسياً في بريطانيا

4/1/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا أن عدد الأشخاص الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما في البلاد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وينمو بشكل أسرع من بين جميع الفئات العمرية الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن هناك 9ر10 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر لا يزالون يعملون، وهم بذلك يشكلون ثلث القوى العاملة في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شركة "ريست ليس"- التي تقدم النصائح لكبار السن.

وقالت الشركة إن معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما ارتفع بنسبة 16% من 56% إلى 72% خلال الثلاثين عاما الماضية، ما يدل على مساهمة هذه الفئة العمرية بشكل متزايد في القوى العاملة.

وأشار تحليلها للبيانات الرسمية إلى أن عدد الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر يقترب من معادلة عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما لأول مرة في التاريخ.

وقال ستيوارت لويس الرئيس التنفيذي للشركة: "إن انخفاض معدلات الخصوبة والتقدم الطبي بالإضافة إلى مجموعة كاملة من التغيرات المجتمعية الأخرى التي حدثت على مدى عقود عديدة أدت إلى تحول جذري في التركيبة الديموغرافية لمكان العمل النموذجي اليوم".

وعلقت الدكتورة إميلي أندروز، من مركز "شيخوخة أفضل": "من المشجع أن نرى الأعداد المتزايدة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما يساهمون بشكل متزايد في اقتصادنا ويساعدون في تلبية احتياجات العمل والمهارات على مدى الثلاثين عاما الماضية.


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