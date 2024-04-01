مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحدى التضخم والمستثمرون يتأملون الحفاظ على الفائدة

(MENAFN
) بينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحليل مؤشرات اقتصادية مختلفة، خاصة مؤشرات التضخم، لتخطيط نهجه فيما يتعلق بأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، يتأمل المتابعون والأطراف المعنية الآثار المحتملة للحفاظ على الأسعار دون تغيير، ووسط التحذير المتزايد من بعض أعضاء مجلس حكام الاحتياطي ضد انخفاضات سريعة في الأسعار، يحيط الشك بقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم.
وفي مناقشات سابقة هذا العام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك إشارات قوية إلى طريق نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، بدءًا من شهر يونيو بشكل مبكر وربما تصل إلى ثلاث خفضات بحلول نهاية عام 2024، وكانت هذه التوقعات مدفوعة بتخفيف تدريجي للضغوط التضخمية، مع انخفاض معدل التضخم من ذروته في يونيو 2022 بنسبة 9.1 بالمئة.
كما أدخلت الارتفاعات الحديثة في نفقات المعيشة، خاصة في أسعار البنزين، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2 بالمئة سنويًا في فبراير، توترات جديدة في اعتبارات الاحتياطي الفيدرالي، وهذه التطورات تتناقض بشكل حاد مع التوقعات السابقة، التي كانت تتوقع استقرار التضخم عند 3.1 بالمئة، مماثلة لأرقام شهر يناير.
كذلك أثار ظهور الاتجاهات التضخمية المتجددة شكوكاً حول الميول السابقة للفيدرالي نحو خفض الأسعار، ووسط الآراء المتباينة بين صناع السياسات والقلق المتزايد بشأن استدامة الظروف الاقتصادية الحالية، أصبحت إمكانية الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية موضوعًا للفحص والتقييم المكثف داخل الدوائر المالية.
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