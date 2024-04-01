لا تفوت الفرص الحياتية

إن الطريقة الأكيدة والناجحة والفعالة لتطوير قدرتك على التفكير هي محاولة عدم تفويت فرص الحياة فلا يكاد يخلو يوم من فرصة يمكن لك أن تستثمرها، فالمشكلات التي تواجه حياتك يوميا هي عبارة عن فرص حياتية وذهبية يمكنك الاستفادة منها وإعادة تشكيل حياتك ومستقبلك عليها.



كل ما علينا فعله هو النظر إلى تلك المشكلات ومحاولة البحث عن الفرص بينها، مثلا في الصباح الباكر قد تواجهك مشكلة الاختناق المروري ربما هي فرصة للتفكير في محاولة إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة، بدلا من الصراخ والقلق والعصبية، فكرة البحث عن الحلول للأزمة ربما هي فرص حياتية جديدة لك تفتح آفاق المستقبل، الدبابات والطائرات المتهالكة والمحطمة إثر الحرب العالمية الثانية كانت فرصة للألمان جعلتهم يفكرون في إعادة استخدامها مرة أخرى في بناء مصانعهم بتكنولوجيا جديدة) لذلك إن اصطدامنا بالمشكلات الحياتية هو عبارة عن فرص يمكنها أن تساهم في خلق أفكار إبداعية مبتكرة.





ربما نزهة أو جولة في مركز تجاري أو حتى في حديقة ما فرص كبيرة للمخ لإنتاج أفكار جديدة، أقرب مثال نيوتن وشجرة التفاح دليل على أن التجارب الحياتية تؤتي أكلها بعد فترة، لذلك تذكر بأن كل صفحة قد قرأتها في يوم أو موقف قد تأثرت به في يوم من الأيام قد يكون بمثابة فرصة تعيد تشكيل حياتك، درب نفسك ووسع من مجالات خبراتك، كن شغوفا نهما بكل كتاب يقع تحت يديك واستفد من المعلومات المتاحة ولا تتجاهلها حجة منك بعدم قيمتها أو جدواها، فالفرصة إذا لم تقتنصها سوف تضيع عليك وقد تذهب لمنافسيك، فلماذا لا تكن أنت صائد الفرص الحقيقية،عود نفسك على رؤية الفرص في كل مشكلة تواجهك وكل تحد يقف أمام طريقك، بدلا من أن تركز في المشاكل ابحث عن الفرص والحلول فالحكيم من يصنع فرصا أكثر من التي يعثر عليها، وكما يقول الجنرال الصيني والخبير العسكري والفيلسوف الشهير سون تزو، الذي عاش خلال الخمسمائة عام قبل الميلاد: "تتضاعف الفرص كلما انتزعتها" لذلك لا يمكنك انتزاع الفرص دون أن تقتنصها أو تخلقها لأن ذلك أفضل بكثير من انتظارها، المنتج والمخرج والسيناريست ومالك شركة ديزني (والت ديزني) يقول: (يمكنك أن تحلم وتبتكر وتبدع أعظم الأفكار في العالم لكنك بحاجة إلى فريق لتحويل الأفكار إلى نتائج يمكننا الوصول إلى القمر إذا ما وقفنا بعضنا على أكتاف بعض).



