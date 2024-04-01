جسم طائر من شرق إسرائيل يستهدف ميناء إيلات دون إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر اليوم الاثنين دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس).

وأشار بيان الجيش إلى أن هجوما وقع يوم الثلاثاء جاء من اتجاه العراق، حيث توجد فصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران.

ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.





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