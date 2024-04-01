جسم طائر من شرق إسرائيل يستهدف ميناء إيلات دون إصابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر اليوم الاثنين دون أن يتسبب في وقوع إصابات.
وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس).
وأشار بيان الجيش إلى أن هجوما وقع يوم الثلاثاء جاء من اتجاه العراق، حيث توجد فصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران.
ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
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