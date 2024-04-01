انسحاب الجيش الاسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في القطاع المحاصر بعد أسبوعين من شنّه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع.

وقالت الوزارة إنه جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه، حيث شاهد مراسل لوكالة فرانس وشهود عيان دبابات ومركبات عسكرية تنسحب منه.

لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مجمّع الشفاء الطبي (شمال) في 18 مارس ووصفها بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس الذين اتهمهم بأنهم ينشطون من داخل المكان.

وسبق للجيش أن أعلن القضاء على عشرات المقاتلين في المجمع والعثور على كميات من الأسلحة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، شنّ الجيش الإسرائيلي عددا من العمليات العسكرية التي طالت مستشفيات ومرافق طبية ومحيطها، متهّما حماس باستعمالها كستار لنشاطاتها العسكرية. الا أن الحركة نفت بشدة استخدام مقاتليها مستشفى الشفاء وغيره من المرافق الصحية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التي تديرها حماس إنه جرى "انتشال عشرات جثث الشهداء بعضها متحلل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه".

وأضاف البيان أن الجيش الاسرائيلي "انسحب من مجمع الشفاء الطبي بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل عن الخدمة"، مشيرا إلى أن "حجم الدمار في داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جدا".

وقال مراسل لفرانس برس في المكان إن مباني عدة داخل المجمع الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني، تضررت، بينما بدت على بعضها آثار حرائق.

وصرّح طبيب لفرانس برس أن أكثر من 20 جثة تم انتشالها، بعضها تعرّض للسحق بواسطة الآليات المنسحبة.





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