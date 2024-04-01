«الفارس الشهم 3» .. الإمارات تؤمن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة



تواصل دولة الإمارات، وضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصت في هذا الصدد على توفير سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في قطاع غزة بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية.

وأكد سعادة حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة وضمن عملية“الفارس الشهم 3” وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تقوم بشكل مستمر بتجهيز سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات تتضمن جميع المستلزمات الأساسية التي تلبي احتياجاتهم، وذلك كجزء من المساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية التي يتم إرسالها يومياً إلى قطاع غزة خاصة في شمال القطاع.

وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": " إن توفير هذه السلال يأتي ضمن الجهود الإغاثية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتوفير المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تعلن عنها باستمرار قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أو عن طريق قوافل المساعدات الإماراتية التي تدخل عبر معبر رفح البري".

وأكد الحرص على تأمين المساعدات الإغاثية والغذائية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هذه السلال يتم توفيرها إلى جانب السلال الأخرى الشاملة التي تتضمن جميع المواد الإغاثية والغذائية.

وذكر أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، وهو يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها، كما يعكس ريادة الدولة في العمل الإنساني العالمي.

ولفت إلى أنه يجري حالياً تجهيز كسوة العيد تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة، مؤكداً أن الهلال الأحمر الإماراتي وكافة مؤسسات الدولة المعنية تعمل عن كثب من أجل تقديم الدعم الإنساني اللازم لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل مستمر ومستدام.





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