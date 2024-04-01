آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس للمطالبة برحيل نتانياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمس الأحد في القدس للمطالبة بتعزيز الجهود لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ورحيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ليلة ثانية على التوالي من الاحتجاجات الحاشدة.

وأغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في المدينة بعد أن تجمعوا في وقت سابق أمام مقر الكنيست ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين لإبعادهم إلى الخلف بينما كانوا يهتفون بأن نتانياهو "يجب أن يرحل".

وأكد المنظمون أن تظاهرة القدس هي الأضخم منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

ويتزايد الضغط على نتانياهو بعدما وجد المعارضون لحكومته وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، قضية مشتركة.

وتقول عائلات الرهائن إنها ستنزل إلى الشوارع كل ليلة هذا الأسبوع في محاولة "لإعادتهم إلى الوطن".

وكان الآلاف قد احتشدوا السبت في تل أبيب، أكبر مدن إسرائيل، وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي في المدينة لمدة ساعتين تقريبا.

واختار آخرون الاعتصام السبت أمام منزل نتانياهو في القدس مرددين هتافات تطالبه بالاستقالة.

وقالت دانا رابفوغيل شور التي شاركت في تظاهرتي تل ابيب والقدس لوكالة فرانس برس إن الغضب من نتانياهو بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر وطريقة إدارته البلاد وصل إلى ذروته.

وأضافت "الناس غاضبون ومتعبون ويريدون إجراء انتخابات. وهم يلقون باللوم على بيبي (نتنياهو) والحكومة التي تقول إنها غير مسؤولة عن أي شيء".

ورفعت رابفوغيل شور لافتة تحمل صورة قريبها ايتاي سفيرسكي الذي قُتل خلال هجوم حماس.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات عليها صورة لوجه نتانياهو ملطخا بالدماء، متهمين إياه بالفشل في حماية البلاد من حماس.

وجاء في الشعارات على اللافتات التي رفعها المتظاهرون "أنت الزعيم، أنت المسؤول" و"الانتخابات الآن".

وحتى ما قبل اندلاع الحرب، واجه نتانياهو احتجاجات على مدى أشهر في الشوارع بسبب تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الاثنين أن نتانياهو خضع لعملية جراحية "ناجحة" مساء الأحد لإزالة فتق.

وأضاف المكتب في بيان بعد العملية التي حظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب مع حماس في قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتانياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".





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