النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 03.31 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.29 دولارا للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.48 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.





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