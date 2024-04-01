أردوغان يعلق على نتائج الانتخابات البلدية بعد تقدم المعارضة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض فوزه بولاية جديدة، كما أعلن زميله رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش فوزه في الانتخابات، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه الانتخابات "ليست نهاية الطريق".



وتقدم مرشحو المعارضة في المدن التركية الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد منتصف الليل إن "الانتخابات البلدية ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول".



وأضاف "الشعب يقول كلمته عبر الصندوق ويرسل إنذاره إلى السياسيين عبر الصندوق، وهذا نجاح لديمقراطيتنا".



وتعهد أردوغان بتحليل نتائج الانتخابات البلدية بصراحة، وقال "سنراجع أنفسنا عبر النقد البناء"، مؤكدا أن حزبه لن يتصرف بأي أسلوب يتنافى مع الإرادة الشعبية للمواطنين بل سيخضع لها ويصلح الأخطاء، وفق تعبيره.

