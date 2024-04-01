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الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا عالميا اليوم الاثنين

4/1/2024 2:06:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.


وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".


ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".


وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.


وبحلول الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.33 بالمئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.


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