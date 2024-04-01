الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا عالميا اليوم الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".
ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبحلول الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.33 بالمئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
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