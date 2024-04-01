إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل 200 فلسطيني بمستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قتلت 200 فلسطيني شهيد واعتقلت 500 آخرين واحتجزت نحو 900 شخص وأخضعتهم للتحقيق خلال العملية العسكرية التي نفذتها في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ومحيطه.
وكانت قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من مجمع الشفاء بالكامل بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها قوات الاحتلال هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.
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