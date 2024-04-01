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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل 200 فلسطيني بمستشفى الشفاء

4/1/2024 2:06:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قتلت 200 فلسطيني شهيد واعتقلت 500 آخرين واحتجزت نحو 900 شخص وأخضعتهم للتحقيق خلال العملية العسكرية التي نفذتها في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ومحيطه.


وكانت قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من مجمع الشفاء بالكامل بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها قوات الاحتلال هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.


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