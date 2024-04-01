القناة 12 الإسرائيلية: عدد مصابي الجيش تجاوز 6800

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة أكثر من 6 آلاف و800 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقالت إن من بين المصابين 4 آلاف و716 جنديا من قوات الاحتياط.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 600، بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

