القناة 12 الإسرائيلية: عدد مصابي الجيش تجاوز 6800

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة أكثر من 6 آلاف و800 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إن من بين المصابين 4 آلاف و716 جنديا من قوات الاحتياط.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 600، بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
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