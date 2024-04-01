النفط يرتفع بأكثر من دولار للبرميل وسط توقعات بتقلص الإمدادات

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، لتختتم الشهر على ارتفاع وسط احتمال استمرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج، والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية، ما يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 87.48 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.17 دولارا للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 2.4 بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.2 بالمئة. وأغلق كلا الخامين القياسيين على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي. وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط جراء الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما كان متوقعا في الربع الرابع، حيث قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 بالمئة مقارنة بالوتيرة المعلن عنها سابقًا البالغة 3.2 بالمئة. وقال أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم أكدت أيضًا مبررات البنك المركزي لإرجاء خفض هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تحافظ على مستوياتها
لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيراً يذكر هذا الأسبوع، متمسكة بأعلى مستوى لها في ستة أسابيع في ظل الطلب الفوري في كل من جنوب شرق آسيا وأوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر مايو إلى شمال شرق آسيا ارتفاعًا بمقدار 10 سنتات أي بنسبة 1.1 بالمئة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وقد تراوح السعر بين 9 دولارات و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إعراض بعض المشترين الآسيويين عن الشراء من السوق الفورية، حيث اقتربت الأسعار من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال محللون إن جنوب شرق الصين يستعد لتحول في الطقس، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى اليومية أعلى بعدة درجات مئوية من المتوسطات طويلة الأجل خلال الأسبوع المقبل، مما يشير إلى وجود مجال للطلب المبكر من قبل قطاع الطاقة. وفي أوروبا، تراوحت أسعار الغاز بين 8 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وسط مخزونات مرتفعة وتوقعات جوية معتدلة. ويسعى موردو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على إرسال شحناتهم إلى أوروبا بدلاً من آسيا بسبب مسافات الشحن الأطول، على الرغم من ارتفاع الأسعار الفورية الآسيوية بنحو دولار واحد عما كانت عليه في أوروبا الأسبوع الماضي.
إعداد: مؤسسة العطية.
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