وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل
التاريخ
4/1/2024 1:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت وزارات ودوائر حكومية عن وظائف شاغرة .
كما دعت مرشحين للتعيين والمقابلات الشخصية .
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