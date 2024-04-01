الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم
التاريخ
4/1/2024 1:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم الإثنين 36 درجة مئوية في الأغوار الجنوبية.
وأضافت أن درجات الحرارة ستصل 35 درجة في كل من البحر الميت والعقبة بحسب نشرتها اليومية .
أما في العاصمة عمان ستكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.
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