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الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

4/1/2024 1:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم الإثنين 36 درجة مئوية في الأغوار الجنوبية.


وأضافت أن درجات الحرارة ستصل 35 درجة في كل من البحر الميت والعقبة بحسب نشرتها اليومية .


أما في العاصمة عمان ستكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.


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