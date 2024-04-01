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إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات والمنح والقروض الداخلية اليوم

4/1/2024 1:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.


قال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.


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