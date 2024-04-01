إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات والمنح والقروض الداخلية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
قال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.
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