باخرة تحمل 55 ألف رأس من الأغنام تحط في العقبة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحط في ميناء العقبة الاثنين، باخرة تحمل على متنها قرابة 55 ألف رأس من الأغنام المستوردة من أستراليا، وذلك لرفد الأسواق خلال موسم الأعياد بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي من اللحوم الحمراء.



وقال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، إن الوزارة تسهل تدفق اللحوم والبضائع التي تمر عبر ميناء العقبة خاصة الحيوانات الحية لتوفير منتجات زراعية بالجودة والكميات والسعر المناسب.



وأشار المجالي إلى توفر لحوم الضأن والماعز لشهر رمضان الفضيل والأعياد بكمية 6100 طن من اللحوم الطازجة والمجمدة، وهي كمية تغطي حاجة السوق لأكثر من 40 يوما، بالإضافة إلى 6200 طن من لحم العجل الذي يغطي حاجة السوق المحلي لأكثر من شهرين.



وأكد المجالي، استمرار استقرار أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

