الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأكد الجيش على موقعه الالكتروني أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع الى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

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