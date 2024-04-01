الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأكد الجيش على موقعه الالكتروني أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع الى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
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