منظمة الصحة العالمية: وفاة 21 مريضا منذ تعرض مستشفى غزة للحصار الإسرائيلي الجديد



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأحد إن 21 مريضا توفوا منذ أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، للمرة الثانية في 18 مارس

الماضي.

وكتب المدير العام للمنظمة عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، نقلا عن أحد العاملين بالقطاع الصحي من داخل مستشفى الشفاء: "تستمر الأعمال العدائية حول المستشفى".

وتابع يوجد 107 مرضى في مبنى غير ملائم داخل مجمع المستشفى، ويفتقرون إلى الدعم الصحي والرعاية الطبية والإمدادات اللازمة.

وأضاف تيدروس ومن بين المرضى 4 أطفال و28 مريضا في حالة حرجة يفتقرون إلى وسائل الرعاية الضرورية.



وذكر أنه منذ الأمس لم يتبق سوى زجاجة مياه واحدة لكل 15 شخصا. وتنتشر الأمراض المعدية بسبب الظروف غير الصحية للغاية ونقص المياه.

وقال الغذاء محدود للغاية - وهذا قد يهدد حياة مرضى السكري الذين تتفاقم حالتهم.

وحث

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل على تسهيل الوصول بشكل عاجل وفتح ممر إنساني حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من تنفيذ عملية نقل المرضى المنقذة للحياة.

وجدد دعوته لوقف إطلاق النار قائلا "نكرر: كل لحظة مهمة. أوقوفوا إطلاق النار!".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز