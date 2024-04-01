الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية في يونيو

لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعا على نحو قياسي اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وبحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2255.39 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2275.70 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأمريكي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأوقية.

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