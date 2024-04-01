60 % من الانبعاثات الكربونية بالعالم تسببها سلاسل التوريد

كشف تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2024»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً، أن قطاع السلع الاستهلاكية يسعى لخفض بصمته الكربونية، من حيث عملياته التشغيلية، وعبر سلاسل التوريد الخاصة به والتي تربط بين المدن وتمتد عبر الحدود الوطنية، مبيناً أن سلاسل التوريد تتسبب في انبعاث 60% من إجمالي الانبعاثات الكربونية حول العالم.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من الشركات توظف التطورات التكنولوجية والابتكارات في مساعدتها لتقليل انبعاثات الكربون، مثل الوقود الحيوي والطاقة المتجددة، والاستفادة من تطبيقات إعادة الهندسة وتحسين الجودة لأغراض إزالة الكربون وتقليل النفايات، إذ يمكن أن تسهم مجموعات البيانات المعززة بواسطة إنترنت الأشياء والذكاء الآلي المتقدم، في تمكين العالم من إجراء تحليلات أكثر تفصيلاً للانبعاثات والبيانات المناخية في مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وثمة مبادرات وطنية في دولة الإمارات تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري، بنسبة 21% بحلول العام 2050، مثل مشروع «قطار الاتحاد» الذي يُتوقع أن ينقل 50 مليون طن من البضائع سنوياً عبر 11 مدينة ومنطقة.

وتستعرض مؤسسة دبي للمستقبل في

التقرير، أهم الفرص العالمية الواعدة لتصميم مستقبل الحكومات والاقتصادات والقطاعات الحيوية، وأبرز التحولات والابتكارات والتوجهات الكبرى في أهم المجالات التي تهم مستقبل الإنسان.

حياد كربوني

ووفق التقرير فإن العديد من الدول والشركات الكبرى مثل «آبل»، و«غوغل»، و«ايكيا»، و«وول مارت»، إلى جانب العديد من المؤسسات التعليمية المشاركة في حملة «السباق نحو الصفر» للكليات والجامعات، أكدت التزامها بتحقيق الحياد الكربوني أو تجاوزه عبر مساهمات بيئية إيجابية ومؤثرة، حيث إن الالتزام بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري سيعيد تشكيل جهود مواجهة تغير المناخ، إذا دعمته المؤسسات حول العالم وتم تعميمه على نطاق واسع، بدءاً من الشركات الصغيرة والمدارس، وصولاً إلى الشركات الكبرى المدرجة في سوق الأوراق المالية.

وذكر التقرير، أنه تم توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات

في مارس 2023، والذي يعبر عن التزام جميع إمارات الدولة بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي. كما وضعت 140 دولة أخرى، من بينها الدول الأكثر تسبباً في إطلاق الانبعاثات، مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، أهدافاً لتحقيق الحياد الكربوني تغطي حوالي 88% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وأوضح التقرير، أن التحول العالمي نحو الحياد الكربوني يمثّل فرصة استثمارية ضخمة تصل إلى ما يقارب 200 تريليون دولار بحلول العام 2050، أي حوالي 7 تريليونات دولار سنوياً.

تعليم مناخي

وأوضح التقرير، أن الاهتمام بالعمل المناخي يتزايد لدى الأنظمة والمؤسسات التعليمية، لكن هناك فرصاً لدمج التعليم المناخي في جميع التخصصات، بما يتجاوز مجرد الدورات التدريبية أو الأنشطة اللاصفية المعتادة، ويمكننا من خلال دمج الرؤية العالمية للتغير المناخي في مساقات دراسية متنوعة، مثل الفيزياء والرياضيات والإحصاء والتاريخ، أن نقدم وجهات نظر متنوعة للطلاب، إلى جانب توفير حلول متعددة التخصصات لمواجهة التحديات المناخي، وهناك جهود توعوية تقودها مبادرات عالمية مثل مبادرة «مناخ بلا حدود»، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم التطرق للتغير المناخي إلا في نصف المناهج التعليمية الوطنية فقط حول العالم.

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