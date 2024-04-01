تطورات الحالة الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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