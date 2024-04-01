تطورات الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.