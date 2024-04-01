مصادر طبية بغزة: مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية في قطاع غزة إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي الشوارع والطرق المحيطة به غربي مدينة غزة.



وأكدت أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل من الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.



وقد انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم من مجمع الشفاء بالكامل بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها قوات الاحتلال هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.

