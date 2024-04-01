مصادر طبية بغزة: مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية في قطاع غزة إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي الشوارع والطرق المحيطة به غربي مدينة غزة.
وأكدت أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل من الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.
وقد انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم من مجمع الشفاء بالكامل بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها قوات الاحتلال هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.
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