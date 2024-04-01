المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا في الأراضي المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم".
وليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان للموضوع علاقة بما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيّرة، وما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم" من سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات، مشيرة إلى أن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.
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