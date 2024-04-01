المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا في الأراضي المحتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم".



وليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان للموضوع علاقة بما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيّرة، وما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم" من سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات، مشيرة إلى أن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.

