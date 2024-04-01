Monday, 01 April 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: إنشاء إسرائيل مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية

4/1/2024 12:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من إنشاء جيش الاحتلال "مناطق إعدام" على امتداد قطاع غزة يتم قتل من يتحرك فيها دون أي تمييز يعد جريمة حرب وحشية.
وأضافت الحركة في بيان أن تلك الممارسات الإسرائيلية تمثل "انتهاكا لكافة أعراف وقوانين الحروب باستهداف مدنيين عزل في حوادث مستمرة كشفت عن بعضها مقاطع فيديو بثتها قناة الجزيرة سابقا".
وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية -وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية- ببدء تحقيق فوري في هذه الجرائم البشعة وغيرها من الانتهاكات الفاضحة التي تحدث بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.













MENAFN01042024000208011052ID1108042325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث