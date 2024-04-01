جيش الاحتلال: مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال معارك جنوبي غزة
التاريخ
4/1/2024 12:07:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ 178 للحرب انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معارك ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي بمدينتي غزة وخان يونس.
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