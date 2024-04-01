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جيش الاحتلال: مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال معارك جنوبي غزة

4/1/2024 12:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ 178 للحرب انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معارك ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي بمدينتي غزة وخان يونس.


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