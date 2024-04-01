تقرير ديوان المحاسبة يناقش تحت قبة البرلمان اليوم
التاريخ
4/1/2024 12:07:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاثنين، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021.
ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
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