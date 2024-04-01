Monday, 01 April 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير ديوان المحاسبة يناقش تحت قبة البرلمان اليوم

4/1/2024 12:07:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاثنين، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021.


ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.


MENAFN01042024000208011052ID1108042323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث