العربي يتغلب على كاظمة (3-1) في منافسات المربع الذهبي لدوري كرة الطائرة (2023 - 2024)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- تغلب النادي العربي اليوم الأحد على نظيره كاظمة بنتيجة (3-1) ضمن منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023 - 2024).
وجاءت نتيجة الأشواط لصالح النادي العربي الذي قدم مستوى أعلى من كاظمة في المباراة التي فاز بها ليحسم بذلك المركز الثالث في البطولة على حساب نادي كاظمة الذي حل بالمركز الرابع.
ويتنافس كل من نادي القادسية والكويت على لقب البطولة يوم غد الاثنين على صالة الاتحاد الكويتي للعبة.
يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13 مرة في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة. (النهاية)
م ي م / أ م ح
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