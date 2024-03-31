Monday, 01 April 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العربي يتغلب على كاظمة (3-1) في منافسات المربع الذهبي لدوري كرة الطائرة (2023 - 2024)

3/31/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- تغلب النادي العربي اليوم الأحد على نظيره كاظمة بنتيجة (3-1) ضمن منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023 - 2024).
وجاءت نتيجة الأشواط لصالح النادي العربي الذي قدم مستوى أعلى من كاظمة في المباراة التي فاز بها ليحسم بذلك المركز الثالث في البطولة على حساب نادي كاظمة الذي حل بالمركز الرابع.
ويتنافس كل من نادي القادسية والكويت على لقب البطولة يوم غد الاثنين على صالة الاتحاد الكويتي للعبة.
يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13 مرة في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة. (النهاية)

م ي م / أ م ح




MENAFN31032024000071011013ID1108042259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث