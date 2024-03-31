الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (أتلتيك) بثنائية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 3 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) الفوز بهدفين دون رد على ضيفه (أتلتيك بلباو) اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 30 من المسابقة.
وسجل المهاجم البرازيلي رودريغو هدفي الريال في الدقيقتين 8 و73 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 75 نقطة معززا تصدره الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام الوصيف (برشلونة) فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند 56 نقطة في المركز الرابع.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز الوصيف (برشلونة) على (لاس بالماس) بهدف دون رد أمس السبت وفاز (جيرونا) الثالث بالترتيب على (بيتيس) بثلاثة أهداف لهدفين في وقت سابق اليوم فيما سيختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس الجولة بزيارة (فياريال) غدا الاثنين. (النهاية)
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