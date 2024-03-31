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الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (أتلتيك) بثنائية نظيفة

3/31/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 3 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) الفوز بهدفين دون رد على ضيفه (أتلتيك بلباو) اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 30 من المسابقة.
وسجل المهاجم البرازيلي رودريغو هدفي الريال في الدقيقتين 8 و73 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 75 نقطة معززا تصدره الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام الوصيف (برشلونة) فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند 56 نقطة في المركز الرابع.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز الوصيف (برشلونة) على (لاس بالماس) بهدف دون رد أمس السبت وفاز (جيرونا) الثالث بالترتيب على (بيتيس) بثلاثة أهداف لهدفين في وقت سابق اليوم فيما سيختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس الجولة بزيارة (فياريال) غدا الاثنين. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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