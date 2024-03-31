الدوري الفرنسي: المتصدر (باريس سان جيرمان) يهزم (مارسيليا) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 3 (كونا) -- فاز المتصدر (باريس سان جيرمان) على مضيفه (مارسيليا) اليوم الاحد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد (فيلودروم) ضمن الجولة ال27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق الباريسي (سان جيرمان) بهدفه الأول في بداية الشوط الثاني من زمن المباراة حيث سدد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بمساعدة عثمان ديمبلي في أسفل يمين المرمى في الدقيقة 53.
واستطاع المتصدر الباريسي أن يعزز موقفه بهدف ثان سدده اللاعب البرتغالي جونزالو راموس بمساعدة ماركو أسينسيو في أسفل يمين المرمى في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بينما يقع فريق (مارسيليا) في المركز السابع برصيد 39 نقطة. (النهاية)
م ع / م م ج
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