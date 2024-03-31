دوري (زين) لكرة القدم.. كاظمة وخيطان يفوزان على الجهراء والشباب ضمن الجولة الـ19

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) - فاز نادي كاظمة اليوم الاحد على نظيره الجهراء بنتيجة (4-2) فيما تغلب خيطان على الشباب بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ19 من مجموعة الهبوط من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد (ناصر العصيمي) تقدم كاظمة أولا عن طريق اللاعب ضاري الرقم بالدقيقة الثامنة ليتعادل الجهراء عبر لاعبه انس الشبلي بالدقيقة 39 ثم تقدم الجهراء بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 61 عن طريق اللاعب يوسف الرشيدي.
وبعد محاولات كاظمة لتعديل النتيجة كان له ما أراد عندما سجل اللاعب أحمد عرسان الهدف الثاني بالدقيقة 71 ثم اضاف اللاعب ناصر لافي الهدف الثالث بالدقيقة الـ88 ليختم اللاعب ضاري الرقم اهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة الـ97.
ورفع كاظمة رصيده الى 23 نقطة بالمركز السابع فيما بقي الحهراء على نقاطه الثمان بالمركز الاخير.
وعلى استاد نادي الشباب تغلب خيطان على صاحب الارض الشباب بهدف نظيف سجله اللاعب فهد الرشيدي بالدقيقة الـ99.
ورفع خيطان رصيده الى 15 نقطة بالمركز الثامن فيما بقي الشباب على نقاطه الـ14 بالمركز التاسع.
يذكر أن اصحاب المركز التاسع والعاشر سيهبطان الى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل. (النهاية)
س ع د / أ م ح
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