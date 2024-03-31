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الرئيسان المصري والفلسطيني يؤكدان العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

3/31/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 3 (كونا) -- أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد العمل سويا من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بالرئيس الفلسطيني للتهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التوفيق في تحقيق تطلعاته.
وأكد الرئيس السيسي حرص بلاده الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها القاهرة للتوصل إلى إيقاف فوري ومستدام لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الاغاثية لجميع أنحاء القطاع.
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. (النهاية)

ا س م / م م ج



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