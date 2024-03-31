الرئيسان المصري والفلسطيني يؤكدان العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 3 (كونا) -- أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد العمل سويا من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بالرئيس الفلسطيني للتهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التوفيق في تحقيق تطلعاته.
وأكد الرئيس السيسي حرص بلاده الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها القاهرة للتوصل إلى إيقاف فوري ومستدام لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الاغاثية لجميع أنحاء القطاع.
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. (النهاية)
ا س م / م م ج
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